Entidades promovem evento em Siqueira Campos

Neste final de semana no Clube Pindorama

A “Associação Crianças Fora das Ruas”e o Grupo “Todos pela Vida” promoveram no final de semana um evento no Clube Pindorama, em Siqueira Campos.

Com o tema Celebrando a Vida em comemoração aos 98 anos de Emancipação Política do município, contou com o apoio do diretor do departamento de Cultura, Arnaldo Luska, da banda musical da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), das igrejas Evangélicas e Católica e a presença da Polícia Mirim.

Eu não preciso me drogar para ser um gênio, eu não preciso ser um Gênio para ser humano, eu preciso do seu sorriso para ser feliz”

Também contou com a colaboração da Polícia Militar, tenente Lúcio, comandante da 2a. CIA. de Wenceslau Braz,dos soldados Rogério e Fontaneli, da Polícia Civil o Delegado Juliano Fonseca e a investigadora Michele.

Estavam presentes o vice-prefeito Luiz Henrique Germano e vereadores prestigiando o evento.

Maria Inês, presidente da associação Crianças Fora das Ruas declarou: “Eu não preciso me drogar para ser um gênio, eu não preciso ser um Gênio para ser humano, eu preciso do seu sorriso para ser feliz”.