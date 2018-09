Entregues kits esportivos para três cidades do NP

Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal e Conselheiro Mairinck

A secretaria de Estado do Esporte e do Turismo procedeu a segunda etapa das entregas para escolas municipais e estaduais de Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal e Conselheiro Mairinck e também para a Universidade Estadual do Norte do Paraná dos kits esportivos doados pelo governo estadual. Foi na tarde desta terça-feira, na sede do Legislativo platinense.

A iniciativa integra o Programa Paraná Mais Esporte.

Estavam presentes a reitora da UENP, Fátima Padoan,o prefeito local, Professor Zezão, o presidente da câmara de vereadores, Jeferson Vernier, os vereadores Rudinei Esteves e Breno Carburador, o ex-prefeito de Cornélio Procópio, Sílvio Cunha, a chefe do Núcleo Regional de Educação, Magda Nogueira, o diretor do Departamento de Indústria e Comércio Antônio Marcos de Souza, o Marcão do Café, a secretária de Educação, Adriane Cavatoni Vicário, entre outros.

Os materiais doados são de vôlei e futsal.