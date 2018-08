Escola de Andirá abre Brinquedoteca e dinamiza aprendizagem

Novo espaço lúdico amplia metodologia pedagógica

A Escola Municipal Santa Inês conta, agora, com um novo espaço lúdico que irá melhorar, ainda mais, a qualidade do atendimento pedagógico aos alunos da instituição. A brinquedoteca é uma ferramenta muito importante para melhor acolher as crianças com segurança, conforto, comodidade e ludicidade. A prefeita, Ione Abib, visitou o novo espaço, acompanhada dos secretários Laudicéa Mello Pereira (Educação) e Marcos César Caetano Pimenta (Administração).

Foram recepcionados pela diretora, Mona Lisa Seletti Carvalho.

A chefe do executivo destacou ser brinquedoteca é uma ferramenta importante na complementação do processo de ensino – aprendizagem. A Secretária também enalteceu a importância do espaço. Segundo ela, para as crianças, brincar é muito mais do que atração de entretenimento. É um espaço de desenvolvimento cognitivo, da imaginação, integração, socialização, ampliação do ecossistema dialógico dentro do cenário social onde estão inseridas. “O brincar é uma estratégia do processo de ensino – aprendizagem. Por isso, os espaços destinados são muito importantes em qualquer ambiente social”, enalteceu.

Agora, as crianças contam com brinquedos diversos, educativos, fantoches e cenário de teatro de bonecos, piscina de bolinhas, sessão de livros infantis, e muito mais. Ambiente agradável, que ajuda o professor a trabalhar ações pedagógicas de desenvolvimento infantil. A Prefeita e os secretários também visitaram o espaço da Biblioteca da escola, outro espaço importante de ampliação dos conhecimentos e integração.