Ex-prefeito tem bens bloqueados

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Arapoti, conseguiu no Tribunal de Justiça do Paraná liminar que determina a indisponibilidade de bens de um ex-prefeito da cidade Luiz Fernando de Masi (foto) nas gestões 2005-2008 e 2008-2012. A decisão atende ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo MPPR contra o então gestor municipal e outros 21 envolvidos (entre servidores e empresas).