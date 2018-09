Família paga recompensa por dálmata desaparecida

Hannah não é acostumada a ficar nas ruas

Desapareceu em Santo Antônio da Platina uma cadela (fotos) nesta terça-feira, dia 25. Atende pelo nome de Hannah, da raça Dálmata (mas ela não muito pintada).

É branca, porte grande e tem uma pinta preta perto do olho direito.

Medrosa, não tem costume nenhum na rua.

Sumiu na rua Deputado Benedito Lúcio Machado, próximo ao hospital do Rim.

Há informações de que estaria nas redondezas do Colégio Estadual Rio Branco e do supermercado Molinis, da avenida Oliveira Motta.

Recompensa de 500 reais para quem encontrar.



Se alguém estiver com ela, favor devolver nesse endereço: RUA DEPUTADO BENEDITO LÚCIO MACHADO, Número 845, JUNIOR MESQUITA.

Entrar em contato pelo telefone 021-99984-5630 (JUNIOR MESQUITA)

+81 702218-3356 (KARINE ASSOLARI DINIZ) tem q colocar o +81 é número Internacional.

Esses contatos são somente pelo WhatsApp.