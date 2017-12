Festival de Talentos em Ribeirão do Pinhal

Participação das escolas municipais

Talento e animação marcaram a fase final do 1º Festival de Talentos das Escolas Municipais de Ribeirão do Pinhal (Fetaem) que aconteceu na noite de quarta-feira (20), no Centro Cultural José Martins Sobrinho.

Ao todo, 16 apresentações de alunos das Escolas Municipais, Nova Carvalho e Tancredo Neves encantaram o público e passaram pela avaliação de uma banca de jurados que selecionaram os primeiros colocados.

A Escola Municipal da Triolândia também participou da fase classificatória, mas por motivos pessoais as crianças não puderam comparecer a apresentação final.



O Fetaem surgiu a partir da ideia de incentivar a cultura, as práticas de atividades artísticas e revelar talentos entre as crianças das Escolas Municipais de Ribeirão do Pinhal. Segundo a coordenadora do projeto a professora Mayara Borges um festival de talentos já era realizado na Escola Municipal Nova Carvalho e neste ano foi apresentado o projeto que ampliaria o Festival para que outras escolas também participassem.

As apresentações do festival foram divididas em dois grupos, sendo o primeiro com alunos do 1º e 2º anos e o segundo com alunos do 3º, 4º e 5º anos. Os jurados convidados foram a dupla sertaneja Jhonatas Medeiros e Rodrigo Silva, a professora de música Marcela Barbosa, e os dançarinos Luiz Gustavo e Rafael Batista.