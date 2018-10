Filho mata ex-namorado de mãe em Abatiá

Pai do acusado teria participado do crime

Em diligências no Bairro Ribeirão Grande,perto da aldeia indígena,a Polícia Militar descobriu que um homem de 45 anos foi morto a facadas e golpes com pedra por volta das 23 horas de domingo, dia sete, em Abatiá. Os PMs identificaram e realizaram a prisão dos dois supostos responsáveis, pai e filho de 46 e 26 anos (fotos). A informação foi confirmada nesta segunda-feira, dia oito.

Os dois organizaram uma emboscada para assassinar a vítima.O jovem Josiel Bragança Coelho procurou Airton Gontijo pretensamente para que o ajudasse alegando que sua motocicleta havia apresentado problemas mecânicos na estrada.O pai ficou escondido no mato à beira da via; quando foram ao local, o filho esfaqueou Coelho e o seu genitor, Joel Moreira Coelho, golpeou a cabeça do homem com uma pedra.A morte foi no local.

A Polícia Militar prendeu a dupla num sítio, nas proximidades do local do crime. Indagados sobre o motivo, o rapaz de 26 anos disse que o morto teria convivido com sua mãe e a agredia frequentemente.A mulher, porém, negou depois essa versão.

O acusado de 46 anos rechaçou participação no crime, dizendo apenas que emprestou a moto para o filho cometer o homicídio.

A faca foi jogada numa plantação de trigo.

Os dois permanecem presos na cadeia contígua à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.