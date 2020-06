Fórum de Cultura hoje discute aplicação de R$ 4,2 mi no Norte Pioneiro

Para o Norte Pioneiro, municípios associados à Amunorpi e Amunop, cerca de R$ 4,2 milhões poderão ser repassados às prefeituras por meio termo de convênio a ser celebrado com as instâncias governamentais.

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e membros do Conselho Estadual de Cultura, realiza, nesta sexta-feira, 19, o I Fórum de Cultura do Norte Pioneiro. O evento, que será realizado pela plataforma Google Meet, às 19 horas, debaterá, exclusivamente, a aplicação dos recursos públicos previstos a todos municípios do Brasil por meio da Lei Aldir Blanc.

A iniciativa, que nesse primeiro momento tem como público alvo gestores municipais de cultura (secretários, diretores, chefes de departamento) e conselheiros municipais, será conduzido pelos conselheiros estaduais James Rios (diretor de Cultura da UENP), Solange Stecz (foto), professora da Unespar, e Soraya Amaral (artista visual grafiteira e representante da sociedade civil da macrorregião nordeste).

O diretor de Cultura da UENP, professor James Rios, acentua a importância do Fórum para a Cultura do Norte Pioneiro. “A Lei Aldir Blanc pretende atender toda a cadeia cultural, que, antes da pandemia, impactava a economia por meio dos trabalhos dos artistas e técnicos. Estamos tendo a oportunidade de executar uma política que visa atender, exclusivamente, os artistas e equipamentos culturais da nossa região, que estão sendo muito impactados com a impossibilidade de trabalho”, disse.

Ele ressalta ainda sobre a necessidade de articulação dos municípios com o Conselho de Cultura do Estado e com a UENP. “Apesar de difícil, o momento atual pede, mais que uma articulação, uma união dos nossos colegas gestores em prol do bem comum, a Cultura. É o momento de aproximar as secretarias, diretores e conselhos municipais das Universidades e dos membros do Conselho Estadual de Cultura. A Solange e a Soraya são conselheiras atuantes e comprometidas com as políticas culturais. Estamos todos desejosos de um encontro que possa pensar uma agenda para o Norte Pioneiro”, acentua.

A Diretoria de Cultura da UENP realizou, durante esta semana, contato com todas as prefeituras da região, por e-mail e/ou telefone, para que os municípios sejam representados na reunião do Fórum. “Esperamos que todas prefeituras participem com algum representante da gestão para que possamos discutir juntos a aplicação desse recurso”, finaliza James Rios. Acesse por meio do anexo abaixo lista de municípios do Norte Pioneiro e valores previstos do repasse para cada cidade.

Lei Aldir Blanc

Proveniente do PL 1075/2020, a Lei Aldir Blanc prevê, em caráter emergencial, recursos para Estados e municípios com vistas a auxiliar o setor cultural afetado pela pandemia do novo coronavírus. De autoria de 24 deputados, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade no Congresso Federal e projeta a aplicação de R$ 1,5 bilhão no setor. Segundo especialistas de políticas culturais, a Lei amparará artistas, técnicos da cadeia produtiva, agentes e equipamentos culturais, e, com isso, impactará a economia brasileira em tempos de crise.

Acesse a lista completa dos municípios brasileiros e recursos previstos para cada um por meio do link

https://www.cnm.org.br/cms/images/stories/Links/05062020_Lei_Aldir_Blanc_Municípios.pdf