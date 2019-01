Cerimônia de bom gosto e comovente



O recente casamento de Bruno Glovacki Murakami e Franciele Vitor foi alvo de muitos comentários positivos em Santo Antônio da Platina.

Os noivos, muito bonitos, a cerimônia e a festa, realizadas no “Super Festa”, tudo ficou perfeito e emocionante.

O make up foi da competente Djú, Criciane Barbosa e as imagens, belas como sempre, da fotógrafa Juliana Honda.

Parabéns e felicidades.

