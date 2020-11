Franquia de Limpeza e Cuidados cadastra profissionais em Santo Antônio da Platina

Maria Brasileira está recebendo currículos de pessoas capacitadas

Se você tem experiência, boas referências e quer fazer parte da maior rede de limpeza e cuidados do Brasil, veja abaixo quais as áreas que a Maria Brasileira de Santo Antônio da Platina está selecionando e cadastrando:

Limpeza/diarista

Passadeira

Jardinagem

Motorista

Pet Sitter

Cuidador de Idosos

Limpador de Piscina

Babá/Baby Sitter

Cozinheira Chef

Passeador de Cães

Limpeza Pós-Obra

Para enviar currículo ou mais informações, entre em contato via telefone fixo (43)3534-3312 ou WhatsApp (43) 99143-5900 ou por e-mail saplatina@mariabrasileira.com.br

Em breve mais informações…

Maria Brasileira é a maior rede no segmento do Brasil, com mais de 300 unidades.

