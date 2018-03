Furtados R$ 20 mil de residência platinense

No centro da cidade

Um cidadão informou que seu imóvel foi furtado na noite de quinta-feira, dia primeiro.

No local, foi constatado que os bens pessoais dele foram todos vasculhados, sendo deixados espalhados pelo interior da casa.

A vítima relatou que no fundo de uma cômoda, no seu quarto, havia uma caixa contendo 20 mil reais em dinheiro, a qual foi levada pelo sujeito. O morador ainda disse a equipe que ao chegar na residência a porta de acesso ao interior do imóvel se encontrava aberta, sem sinais de arrombamento, tanto nela como em quaisquer portas e janelas da casa.

Até agora os autores não foram capturados.

Imagem ilustrativa