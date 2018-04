Governadora recebe Romanelli e prefeita de Quatiguá

Nesta quarta-feira no Palácio Iguaçu

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanhou os prefeitos de Itambaracá, Quatiguá, Moreira Sales, Piraí do Sul e Colombo em audiência com a governadora Cida Borghetti (PP). Foi nesta quarta-feira, dia 11, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Cida deixou a equipe do Governo à disposição de todas as prefeituras do Paraná para bem atender e reconhecer a importância das demandas de cada município.

Entre as convidadas, destaque para a jovem e eficiente chefe do executivo de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes(PTB), que cativou Cida com seu carisma e simpatia. A norte-pioneirense aproveitou para fazer reivindicações.