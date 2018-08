Guapirama: Detidos dois e apreendidas redes e embarcação

Também um tatu foi encontrado

A Polícia Ambiental Força Verde deteve duas pessoas e flagrou no final de semana um caminhão com guincho numa embarcação pronta para ser colocada no Rio das Cinzas, na BR-153, em Guapirama.

Na embarcação, havia mais de 500 metros de redes de malhas diversas e uma tarrafa, além de faróis alimentados por bateria para carros, uma fisga para caça, e um tatu galinha abatido (foto acima).

O material seria usado para caça e pesca predatórias no rio.

A dupla foi encaminhada para a 35ª Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para lavratura do delito.