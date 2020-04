Guedes será o próximo a sair do governo, prevê Romanelli

“Postura política de Bolsonaro lembra a do Requião”

Depois do ex-juiz federal Sérgio Moro deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, o próximo será Paulo Guedes, da Economia. A previsão foi feita pelo Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, durante visita ao npdiario no início da tarde desta sexta-feira,dia 24, em Santo Antônio da Platina.

O parlamentar manifestou preocupação com a imagem do Brasil internacionalmente, que já considera maculada pelas ações políticas anteriores do presidente Jair Messias Bolsonaro.

“O impacto no mercado por causa da saída de Moro já tinha começado quando das especulações da possível demissão, o presidente precisa ser mais comedido , ter mais moderação como faz o governador Carlos Massa Ratinho Junior, sempre inteligente, equilibrado e conciliador; o Bolsonaro atua como o Requião (ex-governador e ex-senador), com excesso de franqueza, sem diálogo”, afirmou Romanelli.

O ministro da Economia, na visão do parlamentar, não deve permanecer muito mais tempo no governo federal justamente por essa postura tida como intransigente e autoritária de Bolsonaro.

Moro confirmou oficialmente o desembarque em pronunciamento hoje no auditório do próprio Ministério, no qual acusou indiretamente o presidente de ter cometido crimes de responsabilidade e de falsidade ideológica.

O delegado Maurício Valeixo, agora ex-diretor geral da Polícia Federal, é de Curitiba e a família toda é amiga de Romanelli, “a gente inclusive passeia de motocicletas”, afirmou em alusão ao seu hobby/esporte, “são todos muito competentes”, avalizou.

Inquirido se Bolsonaro renunciar ou ser destituído, o vice Antônio Hamilton Martins Mourão seria um eventual bom chefe do executivo nacional, o deputado respondeu positivamente: “O general da reserva do Exército Brasileiro é um homem preparado, muito hábil e com perfil colaborativo, cordato…Acho que seria um ótimo presidente da República”.

Romanelli estava acompanhado na visita do comandante do Subgrupamento Independente de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, capitão Angelino José de Siqueira, do empresário Orlando Viana, e do ex-prefeito de Tomazina, Guilherme Saliba.

FOTOS: EMERSON CHAGAS