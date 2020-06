Hospitais filantrópicos e santas casas recebem auxílio emergencial

De pequeno e médio portes não podem ficar de fora

Após a sanção presidencial de um projeto de lei aprovado pelo legislativo, hospitais filantrópicos e santas casas do Paraná receberam recursos para enfrentamento à Covid-19. Para garantir que as instituições de pequeno e médio porte, localizada no interior do Estado, também fossem contemplados na hora do rateio dos R$ 2 bilhões de auxílio, Leandre enviou um ofício ao Ministério da Saúde.

O Brasil é um país continental. Muitas vezes, quem trabalha num gabinete em Brasília não conhece a realidade dos municípios. No ministério, os hospitais do interior são um número. Então, sem saber qual critério o ministério iria utilizar para fazer o rateio, resolvi me antecipar e mostrar a realidade do estado para que hospitais de pequeno e médio porte não fossem deixados de lado”

Dificuldade dos hospitais – A deputada sublinhou que, com as restrições impostas pelo combate ao coronavírus, os hospitais não podem mais realizar atendimentos eletivos. E isso significa uma queda no faturamento.