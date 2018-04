Hospital Regional do Norte Pioneiro abre vagas

Farmacêutico, Técnico de Enfermagem, Telefonista e Recepcionista, entre outros

Com a estadualização do Hospital Regional do Norte Pioneiro em Santo Antônio da Platina, iniciada em fevereiro deste ano a unidade de saúde passará por uma total reforma administrativa, deixando de ser gerenciada pelo Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e passando a ser administrada inteiramente pela Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná), entidade especializada em gestão hospitalar.

Para a migração, 109 funcionários que prestam serviço no local cumprem aviso e devem ser exonerados até o final deste mês.

Para suprir as vagas, o edital de número 007/2018, publicado nesta terça-feira (17), visa a contratação de 107 profissionais por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado).

As vagas são para Técnico de Radiologia (3), Assistente Social (1), Auxiliar Operacional – Lavanderia (3), Cozinheira(1), Auxiliar de Cozinha (2), Nutricionista (1), Motorista (1), Auxiliar Administrativo (8), Farmacêutico (2), Enfermeiro(14), Técnico de Enfermagem (67), Telefonista (2) e Recepcionista (2).

Os salários vão de R$ 1.270 à R$ 3.085 e a carga horária semanal varia de 24h/sem à 40h/semanais.

O termo de contrato é de 180 dias com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. O processo consiste basicamente em prova de títulos que devem ser apresentados no prazo.

As inscrições não tem custo ao candidato e devem ser realizadas no Hospital Regional Norte Pioneiro, situado na Rua Genor Juliano, 11, Jardim Monte Verde

Com início no dia 17/04/2018 e término em 25/04/2018. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17 horas.

Todas as informações e documentos necessários para cada vaga estão neste link:

http://www.funeas.pr.gov.br/arquivos/File/Edital007.pdf