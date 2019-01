Ibaiti explica queda de colunas no Parque Industrial

População não terá prejuízos

A prefeitura ibaitiense esclareceu neste domingo, dia 20, e deu mais informações sobre a queda das colunas na obra de construção do barracão no parque industrial ao lado do Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia (fotos).

O barracão, do tipo pré-moldado, está sendo construído por uma empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação.

A obra, com recursos do Plano de Desenvolvimento dos Municípios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Paraná, na ordem de R$ 407.681,27 estava no início de sua construção. Apenas as colunas de concreto haviam sido levantadas e a cobertura seria instalada nos próximos dias.Dias atrás, as colunas cederam e caíram. Não havia ninguém no local no momento da queda, pois o fato aconteceu durante a noite.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho esclarece que a obra está sendo construída com recursos inteiramente do Governo do Estado do Paraná sem contrapartida do Município de Ibaiti.

Ele comunicou que até o momento nenhum repasse financeiro foi realizado para a empresa responsável pela obra, portanto nenhum prejuízo será registrado para os cofres públicos do Estado e nem do Município.

Detalhou também que ainda não foram realizadas medições técnicas por parte da Prefeitura de Ibaiti dos serviços realizados até o momento no local, por isso o Município de Ibaiti não terá o mínimo prejuízo com a queda das colunas do barracão.

Dr. Antonely enfatizou que a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos e o Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia da Prefeitura de Ibaiti irão continuar fiscalizando as obras do barracão durante sua construção, exigindo a utilização de materiais de boa qualidade e especificados no projeto afim de atender aos requisitos de durabilidade e desempenho ao longo do tempo.

O prefeito comentou que a população de Ibaiti não precisa se preocupar, pois o Município não terá prejuízos com a queda das colunas do barracão. “Até o momento não houve prejuízo para o Município de Ibaiti e nem para o Estado, pois não houve nenhum repasse financeiro para a empresa que está executando o serviço”, concluiu o prefeito.