Ibaiti: Lupion viabiliza ambulância para transporte de pacientes

Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti recebeu mais uma ambulância para integrar sua frota.

O novo veículo foi adquirido com recursos do Governo do Estado e contrapartida do município. A nova ambulância foi adquirida através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urban (SEDU) por intermédio do deputado estadual Pedro Lupion (DEM).

A ambulância é do tipo “A” e será utilizada para remoção de pacientes com necessidades de transferências de urgência e emergência para as referências de média e alta complexidade localizadas em Jacarezinho, Londrina, Arapongas e Curitiba.

O prefeito Dr. Antonely de Carvalho e a vereadora Vera Lúcia Bernardes agradeceram o deputado Pedro Lupion pela conquista. “Agradecemos o deputado Pedro Lupion por esta conquista que vai ajudar muito no transporte de nossos pacientes. A nova ambulância vem para renovar a frota da Secretaria Municipal de Saúde”, sublinhou o prefeito.