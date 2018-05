Ibaiti recebe R$ 1 milhão do governo do Paraná

Pavimentação asfáltica e área de lazer e esporte

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta segunda-feira (14) licitações para obras de infraestrutura em Ibaiti, Francisco Beltrão e Santo Antônio do Sudoeste. São R$ 6,1 milhões para pavimentação de ruas e estrutura de esporte e lazer.

Ibaiti vai aplicar mais de R$ 1 milhão em pavimentação asfáltica e área de lazer e esporte.

“Teremos um campo de futebol e um local de convivência. Alegria, diversão e saúde para as famílias de Ibaiti” afirmou o prefeito do município, Dr. Antonely. Os prefeitos estiveram no Palácio Iguaçu acompanhados do deputado estadual Ademar Traiano.