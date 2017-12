Iluminação especial no centro de Ibaiti

Clima contagiou comunidade

Ao andar pelo centro de Ibaiti é notável o clima festivo que tomou conta das ruas e do comércio. A decoração de Natal por toda a extensão da Rua Vereador Humberto Moacir Schenna, Rua Paraná e Prefeitura encanta aos apaixonados pela época mais esperada do ano.

As decorações das ruas e do prédio do executivo foram realizadas pelo Provopar, coordenadas pela primeira dama e presidente Flaviana Fadel de Carvalho e Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social.

A Casa do Papai Noel, instalada em frente à agência do Banco do Brasil foi enfeitada pela Prefeitura Municipal de Ibaiti através da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos e Departamento de Cultura e Eventos.

Veja o vídeo da descida do Papai Noel na cidade: https://npdiario.com/especial/papai-noel-desce-de-helicoptero-em-ibaiti/