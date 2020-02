Ela é motivo de satisfação e alegria para a família

Parabéns estão circulando para Marianna Letícia Pereira Padilha (fotos) pela formatura de Odontologia na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná). Será a primeira turma do curso nesta sexta-feira, dia sete.

A linda jovem reside em Jacarezinho, filha de Márcia S.Pereira e Márcio Padilha e irmã de Juliana Maria.

Parabéns e felicidades.