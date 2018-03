João Arruda anuncia mais R$ 400 mil para Cambará

Visitou cidade na manhã desta sexta-feira

O prefeito Neto Haggi e a vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Claudia Batista, receberam na manhã desta sexta-feira, dia nove, o deputado federal João Arruda, que apresentou um relatório do seu trabalho em Brasília em prolde Cambará e de outros municípios paranaenses, e anunciou o empenho de mais R$ 400 mil, que serão utilizados para investimentos e custeio na Saúde.

Estiveram recepcionando o parlamentar, os vereadores Jair Antônio da Silva (Jair Eletricista), Angelo Raia, e Rogério Frutuoso (Rogerinho do Karatê), o empresário Fatha Jamal, secretários e diretores municipais, e servidores.

João Arruda tem atuado fortemente em favor do município de Cambará, junto ao governo federal. Em 2017, ao assumir seu terceiro mandato, Neto Haggi e Cláudia Batista, se depararam com a obra da super creche paralisada e totalmente abandonada.

Graças ao trabalho do deputado, o município conseguiu reverter o quadro, e o governo federal deu continuidade ao repasse de recursos para que a obra seja terminada. Outra situação encontrada foram recursos de Emendas Parlamentares federais, não utilizadas na gestão passada, e que voltariam ao governo federal.

O parlamenta refez as documentações e a Prefeitura pode acessar estes recursos, que estão se transformando em serviços, principalmente na área da Saúde, à população. Também é de autoria do deputado, uma Emenda Parlamentar captada junto ao Ministério do Turismo, e que está construindo uma praça de eventos no Conjunto Habitacional São José 2; uma Emenda Parlamentar que ajudará o município a revitalizar o Aterro Sanitário Municipal; uma Emenda Parlamentar que revitalizará o Estádio Municipal João Pereira Lima, com a construção de vestiários e cobertura das arquibancadas; e uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 500 mil, captada no Ministério da Integração Nacional, para compra de maquinários.

Texto: Graça Maria.

Fotos: Marco Aurélio Lima