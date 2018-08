João Arruda confirma construção de segunda ponte em Foz do Iguaçu

Candidato ao governo do Paraná se reuniu com Temer

Informação divulgada em primeira mão neste sábado ( dia 11), pelo prefeito Chico Brasileiro no programa semanal da Prefeitura , levado ao ar das 8h às 9h30 pela Rádio Cultura de Foz do Iguaçu: “O deputado João Arruda me ligou dizendo da reunião da bancada do MDB do Paraná com o presidente da República Michel Temer”, disse.

O candidato ao governo (foto principal) confirmou, assim, a construção de uma segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, na região de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As obras serão executadas com recursos da Itaipu Binacional, garantiu Temer, em audiência com Arruda e os deputados do MDB Sérgio Souza e Hermes Frangão Parcianello.

João Arruda,Chico Brasileiro e deputados federais Sérgio Souza e Frangão

Reivindicação – O deputado informou que ele e os deputados ligaram para o diretor-brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm, comunicando sobre a audiência e a disposição do presidente Temer. A segunda ponte, segundo projeto licitado em 2014, terá investimento aproximado de R$ 233 milhões.

A estrutura vai unir Puerto Franco, no Paraguai, ao bairro Porto Meira, próximo ao Marco das Três Fronteiras em Foz do Iguaçu. Há mais de 26 anos moradores da região cobram a vida, em função do grande fluxo de veículos e pessoas na Ponte Internacional da Amizade.a, estava pronta para começar e daí veio a crise financeira e política, com mudança de governo, e terminou não acontecendo”, lembrou.

“A informação que recebemos do João Arruda, Frangão e Sérgio Souza, é exatamente que o presidente concordou (com a obras), com apoio da Itaipu”, informou Chico Brasileiro. “O governo federal vai trabalhar para viabilizar a segunda ponte, que é importantíssima para nós, do ponto de vista da mobilidade da nossa região”, destacou.

“Nosso agradecimento a bancada do MDB, que teve esta reunião o presidente República que concordou em fazer esta obra da segunda ponte andar e com garantia de recursos para que realmente ela possa sair do papel”, completou Brasileiro.