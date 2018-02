Ladrão invade e furta papelaria no centro platinense

Marginal já foi identificado

Após solicitação via 190 onde o solicitante relatou que havia um indivíduo escondido em cima do telhado da papelaria Brum, a PM foi até o local.No endereço, rua Marechal Deodoro, esquina com Calçadão, no centro platinense, o vigilante disse que o alarme da loja havia disparado e, ao se aproximar, um elemento estava em cima do telhado e fugiu.

Para invadir o estabelecimento, o ladrão quebrou o gesso , juntamente com o ar condicionado.

Pelas filmagens no interior, a PM já identificou o meliante, que levou pequena quantia em dinheiro.

Ele pode ser preso a qualquer momento.