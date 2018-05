Lula Livre e Fora Temer viram palavras de ordem na UENP

Acadêmicos manifestaram apoio ao PT

Estudantes dos cursos de Ciências Humanas da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP) participaram em Jacarezinho, na noite desta sexta-feira,dia 11, de um manifesto em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o último dia sete de abril, na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Estudantes e simpatizantes do ex-presidente lotaram o anfiteatro do PDE, onde aconteceu o evento, protagonizado pela senadora paranaense e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman e do vice-presidente da legenda no Paraná, Arilson Chiorato.

O encontro foi organizado pela coordenação do curso de especialização lato sensu em Humanidades da UENP, Campus de Jacarezinho, juntamente com os Centros de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) e de Letras, Comunicação e Artes (CLCA). A proposta foi de debater o cenário político no País desde o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O dr.Francisco Foot Hardman, professor da Unicamp, proferiu uma aula magna com o tema “O Golpe de 2016 e o Eclipse da Democracia no Brasil: Colapso e Resistência”. Além de professor, ele é também pesquisador vinculado ao CNPQ desde 1981, e bolsista de produtividade em pesquisa nível I-A.

Os gritos foram “Lula Livre” e “Fora Temer”.

A senadora Gleisi foi ovacionada ao ingressar no ambiente acadêmico, recebendo apoio dos estudantes e professores. Ela agradeceu ao apoio e disse ter se emocionado com a homenagem ao ex-presidente. “Parabéns aos coordenadores do curso de Ciências Humanas da UENP pela iniciativa em debater o desrespeito à constituição e o atentado à democracia”, enfatizou.

A coordenação do curso também entregou à senadora Gleisi uma carta de intenção para a propositiva de Título de Dr. Honoris Causa para o Ex-presidente Lula. O professor Márcio Carrieri propôs ainda que a lista de presença dos estudantes participantes, assinada e com a identificação de cada um deles para emissão de certificado de participação para horas complementares dos cursos da UENP, fosse anexada à carta, demonstrando o apoio dos estudantes à proposta, o que não foi acatado por todos os estudantes.

Alguns, inclusive, quiseram se manifestar e apresentar propostas diferentes, mas não foi permitido a nenhum participante a intervenção ou apresentação de outros argumentos, apenas a solicitação, por e-mail, da exclusão do nome da lista de apoiadores à carta de intenção para a propositiva. A proposta será encaminha agora ao Conselho Universitário, que aprovará ou não a proposta apresentada pelos professores da UENP.

Reportagem: Valdir Amaral/Especial para o Npdiario