Médicos recebem título de cidadão honorário de Jacarezinho

Os médicos oftalmologistas Washington Sasaki e Lucas dos Santos da Mata Rezende, receberam o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho em sessão solene da Câmara de Vereadores realizada na manhã desta terça-feira (12).

Participaram da entrega da honraria os parlamentares Chiquinho Mecânico (PHS), Diogo (PSB), Edilson da Luz (DEM), Fúlvio Boberg (DEM), Patrícia Martoni (PDT) e Zola (PT), o prefeito de Jacarezinho,Serginho Faria, a vice-prefeita, Cássia Faleiros e diversas autoridades.

A outorga do título ao Dr. Washington foi proposta pelo vereador Fúlvio e ao Dr. Lucas pela vereadora Patrícia com aprovação unânime da atual legislatura. O título de cidadão honorário é uma homenagem prestada pelo Poder Legislativo e os homenageados foram escolhidos por terem se destacado no atendimento à população de Jacarezinho e região, em razão do trabalho prestado pelos profissionais no Hospital dos Olhos do Norte Pioneiro.

Sasaki nasceu na cidade de Tupã/SP no dia 5 de outubro de 1950. Desde o ano 1978, é Médico Especialista em Oftalmologia. Há 12 anos, faz parte do Corpo Clínico do Hospital de Olhos do Norte Pioneiro. É casado com Marta Regina Tona Sasaki, com quem possui três filhos: Michele, Washington Júnior e Wellington.

Lucas dos Santos da Mata Rezende nasceu em Belém/PA no dia 28 de abril de 1983. Formou-se em Medicina em 24 de janeiro de 2008. Há 4 anos, integra o corpo clínico do Hospital de Olhos do Norte Pioneiro. É casado com Fabíola Fantini dos Santos da Mata Rezende.