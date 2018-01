Menor de Ribeirão Claro compra moto roubada em Jacarezinho

Receptou veículo e guardou em casa

A Polícia Militar recebeu a informação que um adolescente estava com uma motocicleta produto de furto. Em patrulhamento pelo bairro Vila Rural na terça-feira foi visto uma moto, estacionada na garagem do menor.

Ao conferir o número do motor, constatado que o número do chassi estavam contraditórios.

A Honda CG 160 tinha queixa de roubo a mão armada na cidade de Jacarezinho.

Apreendido e encaminhado, juntamente com o veículo, até a delegacia para providências.