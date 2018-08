Motorista bêbado bate carro no centro tavorense

Foi encaminhado ao hospital e depois preso

Um homem de 57 anos – embriagado – bateu com seu Escort contra uma casa na avenida Paraná (foto) , centro de Joaquim Távora, nesta quarta-feira, dia 29,às 12h45m.

Estava com sinais visíveis de embriaguez e a carteira de habilitação vencida há mais de um mês.

Foi conduzido ao Hospital Comunitário Dr. Lincoln Graça com escoriações leves e, depois, recebeu voz de prisão sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

O veículo foi recolhido ao pátio da PM por um guincho particular.