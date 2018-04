Municípios são contemplados com Programa Cartão Reforma

Incluindo Ibaiti

Seis municípios que integram a base de atuação política do deputado estadual Pedro Lupion (Democratas), vão melhorar as condições habitacionais das famílias de baixa renda.

Ibaiti, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul, Mato Rico, Mauá da Serra e Sertaneja foram contemplados com o Programa Cartão Reforma de iniciativa do governo federal e gestado no estado pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR).

Com o objetivo de melhorar as condições de moradias das famílias por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência de profissionais da área da construção civil serão beneficiadas um total de 737 famílias.

De acordo com o deputado, representantes desses seis municípios recorreram ao parlamentar para solicitar o programa que possibilita a reforma, ampliação ou conclusão das unidades habitacionais. “Compartilhamos com cada família essa oportunidade. Serão mais de R$ 4 milhões em recursos para que os moradores renovem suas casas e, consequentemente, melhorem a qualidade de vida por meio da qualificação de moradias”, comemora.

Pelo programa, o benefício recebido é totalmente subsidiado, ou seja, não configura financiamento e nem prestação. Cabe ao beneficiário custear apenas a mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários para a execução do serviço.