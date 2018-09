Não sou filho da política, sou filho do trabalho, declara Ratinho

Ratinho Junior foi o entrevistado desta sexta-feira, dia 14, do Jornal Meio-Dia Paraná, da RPCTV.

Na entrevista conduzida pelos jornalistas Fernando Parracho e Sandro Dalpícolo, defendeu a independência de seu projeto de governo. “Venho me preparando para governar o Paraná há 16 anos, fui estudar modelos de boas gestões dentro e fora do Brasil. Para compor a nossa chapa foi escolhida uma equipe que conhece a realidade econômica e social do Estado, caso do meu vice, Darci Piana, e do candidato ao senado, Oriovisto Guimarães. Vamos começar nossa gestão cortando os gastos públicos. Não negociei nenhum cargo, por isso não tenho compromisso de manter secretarias ou postos de trabalho para comissionados”, afirmou o candidato.

Nos 20 minutos de entrevista, Ratinho Junior falou da gratidão que ele e a sua família sentem pelo Paraná, da obrigação que têm em retribuir tudo o que receberam do Estado e explicou que, se eleito governador, vai começar combatendo a corrupção.

O candidato explicou o Compliance, um modelo de controle da gestão pública, implantado na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, durante a gestão dele como secretário e garantiu que o programa será ampliado para todas as áreas de governo. “É um mecanismo que previne desvio de conduta e irregularidades. Quando estive à frente da SEDU, entregamos 3200 obras e maquinários e nenhuma operação foi objeto de investigação”, declarou.