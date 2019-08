Nasce primogênito de Denise e dr.Tristão (vídeo)

Bebê saudável e lindo

Todos os amigos e familiares de Denise e Tristão Borborema estão felizes com o nascimento do primeiro filho do casal, Antônio. Veio ao mundo nesta semana, quarta-feira, dia sete, às 10h56, no Hospital Evangélico, em Londrina.

O menino bonito e saudável é orgulho dos pais, pessoas respeitadas e queridas.

O pai é atualmente delegado de Ribeirão do Pinhal e recebeu um vídeo do primo, o jornalista esportivo Jorge Kajuru, cumprimentando pela chegada da criança. Kajuru atualmente é senador por Goiás.

Parabéns.