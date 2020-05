Norte Pioneiro pode se tornar referência em produção orgânica

Tomate, alface, brócolis, beterraba maracujá, morango e banana

Lucimara da Silva e Douglas Ribeiro são casados e moram na área rural de Wenceslau Braz. Até 2017 eles cultivavam a terra da forma tradicional, mas quando conheceram a produção orgânica em um “Dia de Campo” promovido pelo IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná- Iapar-Emater) em Uraí, resolveram adotar o novo sistema de cultivo. Atualmente eles produzem mais de vinte tipos de hortaliças e frutas orgânicos, têm mercado garantido e são referência na região. Além deles, outras 18 propriedades já têm a produção sem agrotóxicos como principal fonte de renda. Os extensionistas do IDR-Paraná orientam esses produtores e incentivam novas adesões ao sistema orgânico. A intenção é criar um polo de produção orgânica na região.

A propriedade de Lucimara e Douglas tem uma área de três hectares ocupados pelo plantio de hortaliças e frutas.

A conversão para o sistema orgânico deu a possibilidade de oferecer mais saúde para minha família e para os consumidores “

Além disso, ele acredita que o produto sem agrotóxico tem um mercado mais estável, além de ser mais lucrativo.

Em 2018, com a certificação do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), o casal passou a investir mais na produção, o que mostra a satisfação com o novo sistema de cultivo. Entre os produtos do sítio destacam-se o tomate, a alface, o brócolis, a beterraba, o alho poró, o maracujá, o morango e a banana.

Toda a família se envolveu com o trabalho. Além do casal, os pais e uma irmã de Douglas também estão lidando na propriedade e um funcionário foi contratado para ajudar no serviço diário. Os produtos são vendidos para uma rede regional de supermercados, além de mercados locais, Curitiba e mercados institucionais PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). Lucimara e Douglas criaram a marca “Viva Vida” que identifica seus produtos. O casal vende, semanalmente, cerca de 2.000 quilos de alimentos. A renda é 50% superior ao que eles conseguiam com a produção convencional.

Referência

O extensionista Felipe Abboud, do IDR-Paraná de Wenceslau Braz, lembra que a propriedade é assistida pelo Instituto desde 2017 e já se tornou uma UR (Unidade de Referência) em produção orgânica. Ali são realizadas atividades como dias de campo, reuniões técnicas, excursões, além de visitas individuais de produtores.

O trabalho realizado pelo IDR-Paraná em Wenceslau Braz faz parte de uma estratégia de desenvolver a produção orgânica na região. De acordo com Mauricio Castro Alves, gerente regional do IDR-Paraná em Santo Antonio da Platina, existem 19 URs voltadas à produção orgânica na região. Elas estão instaladas em Ribeirão Claro, Japira, Ibaiti, Tomazina e Wenceslau Braz, contam com a colaboração de associações de produtores, prefeituras, além de recursos da Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento). Nessas propriedades agricultores e extensionistas colocam em prática novas tecnologias de produção, validam e difundem técnicas entre os produtores. “A nossa proposta é tornar a região uma referência em produção orgânica de frutas e hortaliças”, concluiu Alves.