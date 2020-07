O norte do Paraná precisa de mais empreendimentos em e-Sports para se tornar uma força no cenário brasileiro

A grande paixão esportiva do brasileiro é o futebol, e assim deve continuar por anos, se não décadas, a fio. Numa apuração em 2017 feita pela instituição Paraná Pesquisas ao longo do país, quase 50% dos entrevistados tinham o futebol como seu esporte favorito. O segundo lugar era ocupado pelo vôlei, angariando 10% da preferência dos pesquisados.

Ainda assim, caso o futebol queira se manter “rei” no Brasil, ele não pode perder de vista o avanço de modalidades mais modernas que têm ganhado cada vez mais espaço não só por aqui, mas também no resto do mundo. Essas modalidades compõem o mundo dos eSports, os videogames que se tornaram esportes eletrônicos com um cenário ultracompetitivo e que têm chamado cada vez mais a atenção entre o grande público e a grande mídia.

Tanto é assim que alguns clubes de futebol no Paraná, incluindo no norte do estado, têm avançado em empreitadas neste novo mundo. Entretanto, caso tais instituições queiram se tornar uma vanguarda no cenário, será necessário quiçá um esforço maior em empreendimentos que possam gerar grandes frutos tanto no presente quanto no futuro.

Iniciativas e atletas dos eSports no norte do Paraná

Hoje, no norte do Paraná, iniciativas dentro do cenário de eSports são promissoras, mas não parecem contar ainda com os recursos necessários para que seu sucesso em potencial seja realizado para além das fronteiras do estado. Isto inclui desde times, equipes e campeonato de eSports independentes até os esforços de clubes de futebol que começaram a investir nos esportes eletrônicos.

Entre os esforços independentes, incluem-se torneios como a Copa Cianorte de eSports, que tem realizado campeonatos em jogos como League of Legends, Teamfight Tactics e Free Fire desde o ano passado nos recintos da escola de idiomas Wizard localizada na cidade do norte paranaense. Enquanto isso, o Londrina Esporte Clube entrou nos eSports em 2018 por meio do jogo de tiro Counter-Strike, montando uma equipe para representar o time de futebol nessa modalidade.

A nível regional, tais iniciativas são excelentes como “catalisadoras” do cenário local, impulsionando times e atletas que a longo prazo podem se tornar grandes nomes do cenário nacional e até mundial – caso do londrinense Gustavo “Psycho” Rigal, que atua pelo time sueco Ninjas in Pyjamas no jogo Rainbow Six: Siege. Mas, para que a oportunidade nos eSports seja explorada em seu potencial máximo, é preciso fazer mais, principalmente em termos de recursos investidos na cena.

Tais recursos podem ser bem difíceis de ser levantados do próprio bolso, ainda mais quando não se tem retorno a curto prazo. Mas há alternativas, principalmente por meio de marketing e propaganda, visto que marcas locais podem demonstrar interesse em ter seu nome associado a times e eventos da região. A exposição mútua, feita por meio de cartazes e publicações de mídias sociais nas plataformas físicas e digitais do campeonato e dos seus patrocinadores, é um cenário em que todos saem ganhando. E o investidor que confiou na equipe local de eSports pode depois colher grandes frutos, com a sua marca podendo ser exposta a nível estadual e nacional em torneios realizados para além das fronteiras da cidade, como acontece nos campeonatos nacionais de futebol.

Investimento que gera frutos a curto, médio e longo prazo

Uma das primeiras lições ensinadas numa sala de aula a futuros economistas e gestores é que recursos são escassos e, por isso, se faz primária a arte de saber escolher onde e como utilizá-los. Hoje, os eSports são um excelente recipiente para tais recursos, dados os retornos sobre o investimento que o setor tem gerado para os que se juntaram cedo à cena.

Para se ter uma ideia, estima-se que em 2019 o mercado mundial de eSports tenha gerado em receita a quantia de 1 bilhão de dólares. Mais de 450 milhões de pessoas compuseram a audiência do cenário no mesmo ano, com 200 milhões sendo fãs dedicados. Em termos nacionais, estima-se que no Brasil já existam 20 milhões de fãs de eSports, fazendo com que o país seja o terceiro maior mercado de esportes eletrônicos competitivos no mundo.

Todos esses fatores, quando em conjunto, têm gerado um elevado nível de atenção, atraindo dessa forma grandes marcas para o setor. Os exemplos são diversos: a companhia de cartões Mastercard é patrocinadora do Campeonato Brasileiro de League of Legends, incluindo o mundial da modalidade. Alguns dos gigantes do mercado de apostas online em e-sports, como a Betway, tem se dedicado também ao cenário, patrocinando times como os brasileiros da Made in Brazil. Até mesmo companhias automotivas, incluindo entre elas a Audi, são apoiadoras de times de eSports mundo afora.

No entanto, antes da chegada destas marcas tradicionais, o setor de eSports era “dominado” por empresas de tecnologia. A Razer, que produz periféricos para computador admirados e desejados pelos gamers, é um dos exemplos. A lista também inclui a Logitech, empresa suíça que é líder no mercado de periféricos e softwares para escritórios, e a HyperX, uma divisão da companhia norte-americana Kingston, que é especializada em peças de memória RAM e armazenamento para computador.

A união faz a força

Por ser um cenário relativamente novo, a janela de oportunidade para investir em eSports se manterá aberta ainda por um bom tempo. Mas, como acontece com os investimentos em qualquer mercado, quanto mais cedo o aporte for feito, mais retorno se tem. Assim, a lição que fica para os entusiastas do cenário que anseiam ser mais do que fãs e organizar torneios e equipes, mas que não contam com os recursos próprios necessários para realizar tal sonho, é que a união faz a força. Grande parte das associações desportivas que hoje dominam o futebol mundial surgiram através da união entre pessoas de uma localidade que tinham interesse em ajudar a comunidade por meio do esporte e que, unidas, conseguiram criar uma instituição confiável e com história.

O fato de os eSports estarem muito mais ligados ao mundo virtual pode parecer um impeditivo em primeira vista, uma vez que a sensação de “comunidade” pode não estar tão presente quanto nas histórias de formação de associações desportivas. Mas pode-se dizer com confiança que o efeito é o exato oposto, uma vez que o âmbito digital permite o entrelaço entre pessoas de ponta a ponta do globo por um interesse em comum.

Prova disso é o desenvolvimento do cenário competitivo de League of Legends. Antes de o Mundial do videogame acontecer em grandes arenas de países como China, Coreia do Sul e Estados Unidos, sua primeira edição foi realizada durante o evento DreamHack na cidade de Jönköping, na Suécia, que conta com menos de 100 mil habitantes. Lá se reuniram jogadores da Europa, da América do Norte e da Ásia, tirando recursos do próprio bolso para financiar o sonho de transformar os eSports em uma opção de carreira profissional.

Logo, para tudo existe um começo. Perseverança e uma dose de sorte são o segredo para que seus primeiros passos, seja em eSports ou qualquer outra empreitada, se tornem uma longa caminhada que gere bons frutos