O Pescador terá programação especial no feriado

Complexo de Lazer em Ribeirão do Pinhal

Neste feriado prolongado o complexo de lazer O Pescador de Ribeirão do Pinhal traz promoções especiais e diferenciadas na programação para sua família.

No dia 12 de outubro, Feriado, terá som ao vivo com o cantor Ronald Antony a partir do meio-dia até as 15 horas.

Pesca Esportiva

Se você gosta de pescaria esportiva, os pais que levarem os filhos para pescar, terão a condição especial: Pai e filho até 12 anos pagam apenas uma diária e caso tenha mais de um filho para pescar, cada um pagará apenas R$ 10,00 a mais.

No restaurante do O Pescador terá a seguinte promoção: Picanha + Frango + Mandioca por apenas R$49,90. e nas compras a partir de R$50,00 o pai ganha um chopp.

Sábado de Rock

No Sábado 13/10 a noite vai ser de ROCK no O Pescador 🤘

Sérgio Hinds 🎸 , um dos melhores guitarristas do Brasil, estará se apresentando com uma banda a partir das 21 horas..

➡Couvert: R$8,00.





Domingo de som ao vivo e lazer com a família

No domingo haverá uma programação de som ao vivo a partir do meio dia.

às 12h Som ao vivo com Will Hostin até as 15h MPB, POP ROCK, ROCK INTERNACIONAL E NACIONAL.

Às 16 horas som ao vivo com a dupla Lincoln e Augusto até as 19h com o melhor do Sertanejo.

O Pescador Complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto,838 | Ribeirão do Pinhal.

www.opescadornanet.com.br