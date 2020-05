ONG protocola pedido de utilidade pública em Jacarezinho

Associação desenvolve ações no município desde 2017

A Associação Núbia Rafaela Nogueira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. 28.526.376/00001-53, com sede em Jacarezinho, na rua Henrique Setti, 60, protocolou nesta sexta-feira, dia 15, na Câmara Municipal dos Vereadores (foto) o pedido para o projeto de lei de utilidade pública no município de Jacarezinho.

A organização não governamental, e sem fins lucrativos, trabalha para a garantia da cidadania da comunidade ALGBTI+ de Jacarezinho (Assexuais, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais), pessoas vivendo com HIV e/ou AIDS, e comunidade jacarezinhense em geral que possa utilizar e frequentar ações, projetos e eventos da ONG.

Fundada em 16 de Julho de 2017, vem desenvolvendo desde então trabalhos nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura e entretenimento. Tem representantes no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Estadual de Saúde e no Fórum Paranaense de Ongs Aids. Promove desde 2018 a Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho, que leva milhares de pessoas às ruas, com alcance regional e apresentações de artistas de três estados diferentes.

Em suas redes sociais, a entidade comemorou esse importante passo de reconhecimento por seu trabalho no município, contando um pouco sobre sua história de atuação, e se programa para acompanhar online as sessões de apresentação e votação do projeto na Câmara Municipal.