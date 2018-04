Osmar cobra firmeza do governo federal para derrubar embargo

Da União Europeia às exportações de frango

O pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, acredita que o governo federal precisa agir com firmeza e rapidez para derrubar o embargo da União Europeia à importação de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros, entre os quais oito paranaenses.

“Essa decisão trará um imenso prejuízo para o Paraná e para o Brasil. O Paraná é o maior produtor e exportador brasileiro de frango. Só em 2017, o estado abateu em torno de 1,79 bilhão de aves e exportou 1,57 milhão de toneladas. É o momento de união de todas as forças produtivas e de uma ação efetiva do governo federal para derrubar esse embargo, porque ele é injusto”, analisa Osmar.

Osmar explica que não há razões sanitárias para a proibição, mas apenas o interesse comercial da União Europeia em reduzir a competitividade brasileira. “Os cuidados sanitários da avicultura de corte brasileira e paranaense são os mais adequados, avançados e tecnificados do mundo. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia é seu principal comprador. O bloco é responsável por 7,5% do frango vendido pelo país ao exterior, em toneladas, e 11% em receita. A UE quer proteger os mercados locais. É preciso agir imediatamente junto à Organização Mundial do Comercio para evitar um grande prejuízo para um setor produtivo que é tão importante para a nossa agricultura”, pondera.

Ele ressalta que a avicultura de corte é a principal atividade de milhares de propriedades familiares no Paraná e muitas empresas dependem do bom funcionamento dessas granjas de aves no interior do Paraná e do Brasil. “Quando não há exportação da produção, essa carne de frango terá que ser vendida no mercado interno, a preços menores, trazendo prejuízo certo aos avicultores, que já enfrentam outro problema que é o preço do milho, que está hoje alto e com isso a margem de lucro é muito estreita”, explica.

Segundo Osmar, há outras consequências que serão negativas não somente para a avicultura, mas para outras para outras cadeias de produção de proteína animal. “Sem a exportação, as empresas terão que espaçar mais o alojamento das – normalmente são seis alojamentos por ano- e as unidades produtivas vão se inviabilizar. Se não tiverem uma produção de frango por barracão a cada 60 dias, fica inviável. Além disso, a queda nos preços da carne de frango pode prejuízos para outras atividades como a suinocultura e a bovinocultura”, observa.

O pré-candidato também esta preocupado com a possibilidade de aumento do desemprego no Estado. “A unidade da BR de Toledo já deu férias coletivas a dois mil funcionários e há possibilidade de que o mesmo ocorra nas unidades de Francisco Beltrão e Carambeí. O embargo também atingiu cooperativas importantes como a Coopavel, Copacol, LAR. Minha preocupação e que as férias coletivas possam virar desemprego”, diz.