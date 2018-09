Palestra no SESI foca gestão na ausência do funcionário no trabalho

Na próxima terça-feira em Santo Antônio da Platina

O Sesi/Santo Antônio da Platina (foto abaixo) promoverá a Palestra FAP/NTEP – A Importância da Gestão do Absenteísmo e os Impactos no eSocial. O evento é destinado para as empresas do Norte Pioneiro.

Absenteísmo é o termo usado para designar a ausência dos funcionários no trabalho, por falta ou atraso, é um problema que resulta em elevação de custos com impacto direto na produtividade das empresas.

Diante do problema, o SESI desenvolveu o Programa de Gestão do Absenteísmo. O programa é formado de serviços de assessoria e consultoria que visam apoiar as indústrias na identificação das questões relacionadas aos efeitos dos afastamentos causados por doenças, além de indicar soluções adequadas para resolver os seus impactos no desempenho organizacional.

O Programa de Gestão do Absenteísmo analisa o absenteísmo das empresas, através de diversas ações como monitoramento e gestão dos atestados, análise do FAP, gerenciamento epidemiológico e dos nexos previdenciários. Além disso, indicar medidas com relação às doenças ocupacionais, rotatividade e legislação.

A implantação do Programa de Gestão do Absenteísmo auxilia na avaliação e acompanhamento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), impactando consequentemente nos custos da empresa. O programa atende empresas de diversos segmentos e portes e é conduzido em parceria com setores responsáveis pelo controle do absenteísmo da organização, tais como Recursos Humanos, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e gestores de outras áreas/setores da empresa.

Entre os principais assuntos que serão abordados na palestra, destaca-se a redução do número de atestados e afastamentos; queda do índice do FAP – Fator Acidentário de Prevenção; economia em pagamentos de tributos; resgate de mão de obra em situação de afastamento, entre outros pontos relacionados ao Absenteísmo e os impactos no eSocial.

A Palestra FAP/NTEP – A Importância da Gestão do Absenteísmo e os Impactos no eSocial será realizada no dia 18/09/2018 às 10h. Os interessados deverão confirmar presença até o dia 17/09 pelo e-mail luis.silva@sistemafiep.org.br.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 043 3534-8160 ou 043 99857-8831 (Luís Gustavo ou Jenyffer).