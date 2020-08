Paraná é o 5º Estado com a maior população do País

São 11.516.840 pessoas residentes, representando 5,4% da população total brasileira

O Paraná se consolida como o Estado mais populoso da Região Sul e o quinto com mais habitantes do País, de acordo com estimativa divulgada nesta quinta-feira, dia 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, 11.516.840 pessoas residem no Estado, representando 5,4% da população total brasileira.

Apenas São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666), Rio de Janeiro (17.366.189) e Bahia (14.930.634) são mais populosos. A taxa de crescimento em relação a 2019, quando o levantamento apontava 11.433.957 paranaenses, nascidos ou adotados, ficou em 0,72%.

Em relação aos vizinhos de região, o instituto revelou que Rio Grande do Sul conta com 11.422.973 moradores, e Santa Catarina tem 7.252.502. “Reforça a importância que o Paraná possui dentro do cenário nacional, com uma população bastante ativa e mão de obra qualificada”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Somos um Estado que impulsiona o País a crescer economicamente, especialmente pelas mãos do agronegócio”, acrescentou.

O diretor de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki, explicou que o Paraná é um estado demograficamente consolidado, sem grandes fluxos de saída ou entrada de pessoas. Segundo ele, o que se pode perceber internamente é a migração de cidades menores para cidades médias ou grandes, os chamados polos regionais como Cascavel, Ponta Grossa e Maringá, por exemplo.

“Diferentes de regiões como Centro-Oeste e Norte, que se percebe uma chegada maior de pessoas, o Sul segue o mesmo padrão, com crescimento abaixo inclusive da média nacional”, afirmou Suzuki. “E há outras vertentes, como a taxa de natalidade paranaense ser mais baixa, parecida com a de países desenvolvidos”.

CAPITAIS – No consolidado nacional, o País chegou a 211,8 milhões de habitantes em 2020, crescendo 0,77% em relação ao ano passado. O estudo, com data de referência em 1º de julho, mostra que 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de um milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais estaduais.

No Paraná apenas Curitiba rompeu a barreira do milhão. O IBGE revelou que a capital paranaense tem 1.948.626 habitantes, a oitava mais populosa do Brasil. São Paulo continua sendo o município a liderar o ranking, com 12.325.232 de pessoas. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (6.747.815), Brasília (3.055.149), Salvador (2.886.698), Fortaleza (2.686.612), Belo Horizonte (2.521.564) e Manaus (2.219.580).

No recorte da Região Sul, Porto Alegre aparece no 12º posto (1.488.252). Já Florianópolis é a 23ª entre as capitais, com 508.826 moradores. É a segunda mais populosa do estado catarinense, atrás de Joinville (597.658).

REGIÃO METROPOLITANA – O IBGE aponta ainda que a Região Metropolitana de Curitiba possui 3.693.891 pessoas, configurando a 9ª associação de municípios do País. A taxa de crescimento em relação a 2019 foi de 1,07%, superior à da Capital, que ficou em 0,80%.

São Paulo (21.893.842), Rio de Janeiro (13.131.590) e Belo Horizonte (6.006.091) são as três regiões metropolitanas mais populosas do País.

INTERIOR – Londrina permanece no posto de cidade com mais habitantes do interior paranaense. São 575.377 morando na cidade. O ranking das “10 mais” é completado por Maringá (430.157), Ponta Grossa (355.336), Cascavel (332.333), São José dos Pinhais (329.058), Foz do Iguaçu (258.248), Colombo (246.540), Guarapuava (182.644), Paranaguá (156.174) e Araucária (146.214).