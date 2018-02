Paraná lança aplicativo exclusivo para professores da rede estadual

Desenvolvido pela Secretaria Estadual da Educação em parceria com a Celepar

O Governo do Paraná lançou nesta quinta-feira (15), durante o primeiro encontro da Semana Pedagógica, a nova versão do aplicativo Escola Paraná, agora com ferramentas exclusivas para uso dos professores que atuam na rede estadual de ensino.

O aplicativo Escola Paraná Professores já está disponível para download plataformas Android e IOS. Para acessar as ferramentas o professor precisa fazer o login com seu CPF ou e-mail institucional (expresso). Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), o app tem como objetivo facilitar a interação e comunicação entre professores, aluno e escola.

“Esse aplicativo melhorará a comunicação e interação entre escola e família. Os nossos alunos, pais, diretores e funcionários já possuem o aplicativo, lançado no ano passado, e agora os professores também poderão utilizar essa ferramenta e fazer a comunicação por meio de atividades pedagógicas”, disse a secretária estadual da Educação, professora Ana Seres.

PLANEJAMENTO E INTERATIVIDADE – Pelo aplicativo os professores podem agendar e acompanhar as datas de provas, trabalhos, seminários por meio de uma agenda pessoal. Possibilita ainda mais interatividade entre professor e aluno já que o docente pode enviar mensagens para as turmas com avisos de provas e trabalhos, além de indicar livros e filmes relacionados aos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula.

O professor também pode consultar a grade horária de suas aulas e eventos promovidos pela escola. “O aplicativo foi pensado para facilitar a interatividade entre professor, aluno e escola. Ele terá acesso rápido de onde estiver do seu perfil funcional no qual constam informações de onde ele está suprido, escola e sua carga horária”, disse o chefe do Núcleo de Informática e Informações (NII), da Secretaria da Educação, Claudio Aparecido de Oliveira.

A pedagoga da Escola Estadual Dom Pedro II, em Curitiba, Marcia Murbach (foto), aprovou as funcionalidades do aplicativo. Segundo ela, a ferramenta vai permitir que alunos e professores tenham uma interação maior e também vai aproximar pais e alunos das atividades desenvolvidas pela escola. “Eu achei uma ferramenta excelente, porque é a modernidade inserida no contexto escolar, mas é importante que os pais venham até a escola e vivenciem a vida acadêmica dos filhos”, afirmou a pedagoga.

Além do app, Marcia baixou o tutorial produzido pela equipe técnica da Secretaria da Educação disponível no endereço www.educacao.pr.gov.br com todas as informações necessárias para uso da ferramenta. “Logo que recebemos a informação do aplicativo e as novas possibilidades que ele traria para escola, eu já baixei no meu celular para ver como funcionava. A ferramenta é ótima porque ali, além dos meus dados profissionais, tem as informações de tudo o que está acontecendo na escola”, disse Marcia.

ESCOLA PARANÁ (ALUNOS) – Em agosto do ano passado, o Governo do Paraná lançou a versão do app para estudantes com o objetivo de aproximar os pais e responsáveis da vida escolar dos estudantes e diminuir os índices de evasão. A primeira versão da ferramenta permite que estudantes, pais e familiares façam consultas de notas, grade de aulas, eventos escolares (jogos, palestras, reuniões) e interajam com professores e colegas, via mensagens.

Para acessar a ferramenta basta entrar com o número da matrícula (estudantes) ou CPF (caso dos pais ou responsáveis). Os pais ou responsáveis podem acompanhar o desempenho do aluno por matérias e períodos, acessar resumos dos horários de aulas, boletins, além de consultar quais matérias e até professores o aluno terá no dia.

Em três meses de uso o aplicativo foi o mais votado entre os cases de tecnologia da informação da iniciativa pública e privada da Região Sul na quarta edição do Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO.