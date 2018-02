Pé de maconha no bairro Altvater (Sindicato)

Em Santo Antônio da Platina

Após denúncia anônima, nesta segunda-feira, dia 26, informando que no chamado Paredão na Pedreira do Bairro Sindicato teria um pé de maconha que foi plantada por um determinado indivíduo (identificado), as equipes da rádio-patrulha foram ao local, em Santo Antônio da Platina.

Em procura pelo matagal foi encontrada a planta, a qual media aproximadamente 135 centímetros.

Realizadas diligências pelas imediações,mas o suspeito não foi flagrado.