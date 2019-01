PM prende dupla de traficantes em Siqueira Campos

Numa casa da rua das Palmeiras

A Polícia Militar de Siqueira Campos em torno de meio-dia desta sexta-feira, dia quatro, prendeu dois traficantes de entorpecentes.

Após diversas denúncias da comunidade siqueirense informando que na rua das Palmeiras, numa casa de madeira, ocorria a prática de tráfico de drogas por parte de foragidos da Justiça, foram montados pontos de vigilância com intuito de prendê-los em flagrante, vindo a constatar movimentações de usuários na residência.

Num dado momento, foram vistas duas pessoas saindo do interior da residência, momento em que as equipes realizaram a abordagem e encontraram quatro pedras de crack, uma porção de maconha, R$ 40,00, dois celulares, e as chaves da residência.

Na casa, foram encontradas seis pedras de crack e uma porção de maconha, além da quantia de 159 reais em notas e 7,70 reais em moedas e dada voz de prisão aos abordados, os quais também possuíam mandados de prisão em seu desfavor. Ambos foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.