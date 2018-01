PMs de Santana do Itararé são ofendidos por baderneiros

Inclusive duas mulheres

No feriadão, a Polícia Militar de Santana do Itararé teve trabalho com baderneiros.

No primeiro caso, após solicitação de som alto e perturbação de sossego público,foi até o local onde orientou o responsável pela reunião, que acatou as orientações de imediato. Mesmo assim, um cidadão começou a agitar os populares e começou a dizer em voz alta “os policiais só estão aqui porque é festa de amigos, mas se fosse de bandidos eles não estariam”, “policiais covardes” e “medrosos” etc.

Devido ao fato, foi dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos.

O outro caso envolveu um Focus prata(placas de Salto/SP) com som muito elevado e porta-malas aberto em frente da praça Frei Matias de Genova.

A equipe tentou várias vezes abordar o motorista, pedindo educadamente que colaborasse, mas acabou iniciando um tumulto no local.

O condutor e demais passageiros do veículo, inclusive duas mulheres, tentaram agredir os PMs com socos e chutes.

Após controlada a situação, todos foram devidamente encaminhados para a 36ª delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, feita a notificação a apreensão das caixas de som (fotos) e os enquadramentos legais dos envolvidos por desacato/ perturbação do trabalho ou sossego alheio e resistência.