Polícia Ambiental combate criação de pássaros em gaiolas no NP

Em todo o Norte Pioneiro

A Polícia Ambiental de Jacarezinho está intensificando as operações para combater a criação de pássaros silvestres em cativeiro no Norte Pioneiro.

Na quarta-feira (6), policiais do 4º Pelotão apreenderam 41 aves em duas residências na cidade, onde foram encontradas espécies como trinca-ferro, pássaro-preto, canário-da-terra, pintassilgo, azulão, sabiá-laranjeira, entre outras.

As aves eram mantidas em cativeiro por criadores com a licença de passeriformes vencida, em desacordo ou sem licenças. Elas foram encaminhadas ao escritório regional do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) em Jacarezinho, onde passaram por avaliação veterinária e posteriormente foram soltas.

O comandante da Polícia Ambiental Força Verde de Jacarezinho, subtenente Cláudio Henrique Cavazzani, comentou sobre a operação: “Muitas vezes encontramos os animais sem os devidos cuidados, maltratados, sem alimentação, e algumas vezes até mutilados configurando maus tratos. Os infratores respondem Termo Circunstanciado, e administrativamente são autuados em R$ 500 por ave apreendida”.