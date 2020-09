Polícia Militar localiza motocicleta furtada em Tomazina

Rápida a recuperação foi em menos de 24 horas na cidade

Uma motocicleta CG-FAN 160 vermelha (foto) foi localizada na rua Clarice Ribeiro de Oliveira, Jardim Santo Antônio, em Tomazina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado no dia anterior. A moto se encontrava danificada no painel e placa.

Foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local e o dono restituído.