Polícia Militar platinense flagra maconheiros argentinos em mato

Em Santo Antônio da Platina

Após informações que havia um grupo de pessoas fazendo uso de entorpecentes no Horto Florestal,no Morro do Bim, a Polícia Militar realizou a abordagem.

Os quatro, incluindo uma moça estavam com macinha em algumas barracas.

Eles montaram um acampamento estando aproximadamente uma semana no local.

Eram argentinos de Mendoza e Santa Fé “curtindo” Santo Antônio da Platina.

Foram detidos, mas depois liberados e seguiram viagem.