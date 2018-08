Polícia soluciona furto em colégio de Ribeirão do Pinhal

Ladrão foi preso na tarde de sexta-feira Ação conjunta entre as polícia civil e militar de Ribeirão do Pinhal resultou no esclarecimento de um furto ocorrido no Colégio Estadual Hermínia Lupion.

Na madrugada da última quarta-feira, dia oito, houve invasão do estabelecimento de ensino mediante arrombamento da janela e porta da sala da direção. O bandido levou itens alimentícios destinados às merenda escolar.

Após uma série de diligências policiais o autor Lucas Durinhas (foto) , 20 anos, foi localizado na tarde desta sexta-feira, dia dez, e encaminhado para a delegacia de polícia civil da cidade. Em relato prestado, diz estar arrependido, confessou a ação e alegou ter consumido e vendido parte dos produtos. O bandido registra antecedentes por furtos e assaltos. O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho, responsável pelo caso, deve enviar nos próximos dias o inquérito policial ao Ministério Público e pede a prisão preventiva do ladrão. Se condenado, o autor está sujeito a uma pena de dois a oito anos de reclusão. A polícia também apura a possível participação de adolescentes envolvidos no caso.