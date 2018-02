PRE inicia Operação Carnaval no Norte Pioneiro

Se estende até a Quarta-feira de Cinzas

A Segunda Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, responsável pelo policiamento rodoviário em 2400 Km de rodovias estaduais que fazem parte da malha viária da região Norte e Norte Pioneiro , começou nesta sexta-feira, dia nove, a Operação Carnaval 2018.

No NP, as operações serão realizadas até o dia 14 (Quarta-feira de Cinzas), sendo quatro Postos que estarão em atividades de fiscalização com o auxílio de equipamentos de radares e etilômetros.

O 1º Tenente Marcos Alarcon, Comandante do Pelotão de Polícia Rodoviária do Norte Pioneiro, afirmou que foram intensificadas as atividades, pois a tendência é que condutores dirijam com menos prudência e o Batalhão de Polícia Rodoviária atuará de forma proativa, a fim de reprimir crimes e evitar quaisquer modalidades de acidentes.

Ele aproveitou para lembrar aos condutores que alguns procedimentos da direção defensiva contribuirão para uma viagem segura e até mesmo salvar vidas, como:

Verificar as condições do veículo: Suspensão, pneus, sistema de iluminação e outros.

Sob chuva: diminua a velocidade e mantenha distância de segurança dos outros veículos, sobretudo, redobre a atenção, pois a pista fica mais escorregadia e perigosa.

Em local de grande fluxo de veículos: Mantenha distância regulamentar do veículo da frente, de forma a evitar acidentes.

Velocidade: mantenha a velocidade estabelecida para pista, não abuse da velocidade.

Usar o cinto de segurança: e, para criança (inferior a 10 anos), esta deverá ocupar o assento traseiro do veículo; utilizar bebê conforto ou conversível para bebê (inferior a 1 ano), cadeirinha para criança (de 1 a 4 anos) e assento de elevação para criança (de 4 a 7 anos e meio).

Dirija sempre com os faróis acesos.