Prefeito de Ibaiti realiza reuniões com autoridades em Curitiba

Em busca de mais recursos para a cidade

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely de Carvalho, esteve esta semana na Capital do Estado onde cumpriu sua agenda de compromissos. Na segunda-feira (05), logo pela manhã, o prefeito esteve com a diretora do Meio Ambiente Viviane Chueire na sede do no IAP (Instituto Ambiental do Paraná) em reunião com o diretor presidente Luiz Tarcísio Mossato Pinto. A pauta da reunião foi sobre o ICMS ecológico e a coleta de lixo seletiva entre outros assuntos sobre o meio ambiente.

Ainda pela manhã, Dr. Antonely participou juntamente com o diretor do Trabalho e Emprego, Willian Borges e a chefe do escritório da Secretaria Estadual de Trabalho e Justiça de Ibaiti, Maria Pavani da cerimônia de entrega de dois veículos para Agência do Trabalhador de Ibaiti. As chaves dos carros foram entregues pelo governador Beto Richa e o secretário de Justiça e Trabalho Artagão de Matos Leão às mãos do prefeito (fotos) .

No período da tarde, Dr. Antonely participou de uma reunião no Departamento de Estradas de Rodagem-DER, juntamente com o subtenente Sidinei Lemes e o sargento Juarez Euzébio, comandantes do posto do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Ibaiti, o procurador geral do município de Ibaiti Dr. Juventino Antônio de Moura Santana e o secretário de Governo Deyvit Augusto Leal. A reunião foi para tratar da construção do novo posto para o BPRv em Ibaiti.

Ainda na segunda-feira (05), o prefeito participou de uma reunião com o secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni para tratar da pavimentação da rodovia PR-436 que liga os municípios de Ibaiti- Ribeirão do Pinhal. Dr. Antonely também participou de um encontro com o ministro da Saúde Ricardo Barros no Palácio Iguaçu.