Presa mulher que misturou maconha com farinha de trigo

Ela queria entrar em carceragem de Ibaiti

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira, dia 17, quando tentava entrar com drogas e celulares na Cadeia de Pública de Ibaiti durante a visita aos presos.

Segundo informações, iria visitar o marido que está preso na unidade. Ela tentou esconder porções de maconha e dois celulares no interior de dois pacotes de farinha de trigo (foto). Porém, durante a revista os agentes do Depen (Departamento Penitenciário) encontraram a droga e os aparelhos e lhe deram voz de prisão em flagrante.

A acusada estava com três crianças com idade entre três meses e quatro anos, filhos do casal.

O entorpecente totalizou 170 gramas.

Foi conduzida para a ala feminina da cadeia, e as crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar para a Casa Lar para serem entregues a outros membros da família (Informe Policial).