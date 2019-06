Pro Tork acelera no Paranaense de Velocross

Pilotos possuem bons resultados na competição

A Pro Tork Racing Team alinha no gate pela terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross 2019, neste final de semana, dias 8 e 9 de junho, para defender a liderança de seis categorias, incluindo as principais. O município de Quitandinha, a 80 quilômetros de Curitiba, receberá as disputas.

Rafael Faria é líder na VX1 e VX2 e também um dos destaques do elenco. “Ainda é cedo para falar em títulos, até porque o velocross é um esporte imprevisível. Mas estou animado. Gosto muito de correr na cidade e isso me deixa ainda mais confiante para um bom resultado”, ressalta.

Outros atletas da equipe fortes no certame são: Carlos Franco – líder na 230cc e segundo na VX1 e VX2, Marcio Lago – primeiro na VX3 Nacional, VX4 Especial e VX4 Nacional, Jacson Keil – ponteiro na Força Livre Nacional e quarto na VX1, TR125 Adulto e 230cc, Alex Junior – segundo na 230cc, TR125 Adulto e terceiro na VX2, Sandro Alexandre – segundo na VX3 Nacional, VX4 Nacional e quarto na VX4 Especial, Alencar Krefta – quarto na VX45 Especial e quinto na VX4 Especial, Matheus Zerbatto – quinto na VX1 e VX2, Gustavo Fila – sexto na Força Livre Nacional e Rodil Ferrugem Júnior – sétimo na VX3 Nacional.

Tudo acontecerá na pista Castelo do Matão, que sedia o estadual pelo terceiro ano consecutivo. O traçado tem 1.300 metros de extensão e predomínio de trechos de alta velocidade. A programação começa no sábado, com treinos livres às 9h e classificatórios às 11h30min. As primeiras baterias largam às 15h45min. No domingo o classificatório será às 8h30min e as corridas logo após, às 12h. O cronograma está sujeito a alterações e o ingresso custa R$ 10.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

A inscrição subsidiada oferecida pela Pro Tork segue pelo sexto ano consecutivo. A marca, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é parceira da Federação Paranaense de Motociclismo há 20 anos, realizando diversas ações em prol da modalidade no estado. Quem utilizar determinados equipamentos não paga para participar das corridas ao longo da temporada. Confira todos os detalhes em: encurtador.com.br/gGIKN.

A Pro Tork é patrocinadora oficial do Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross 2019 e seus pilotos têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.